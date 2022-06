Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo twierdzi, że jest bardzo szczęśliwy ze swojej drugiej przygody w Manchesterze United, a także przyznał, że powitał nowego menedżera Erika ten Haga. Czerwony Diabły wierzą, że nowy szkoleniowiec pozwoli przywrócić drużynie dawny blask.

Cristiano Ronaldo nadal czuje się szczęśliwy w Manchesterze

Portugalczyk przyznał, że entuzjastycznie podchodzi do pracy z ten Hagiem

Gwiazdor Czerwonych Diabłów uważa, że klub powinien dawać szansę młodym zawodnikom

Portugalczyk przywitał już nowego menedżera United

Powrót Ronaldo na Old Trafford nie jest taki, jak mógł sobie go wymarzyć Portugalczyk. Manchester United bardzo słabo spisywał się przez większą cześć sezonu ostatecznie kończąc sezon w Premier League dopiero na szóstym miejscu. Reprezentant Portugalii popiera przybycie do Manchesteru Erika ten Haga.

– Byłem i nadal jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że jestem w Manchesterze – odparł Ronaldo pytany o swój pobyt na Old Trafford. – Wiem, że Ten Hag wykonał fantastyczną robotę dla Ajaksu i że jest doświadczonym trenerem, ale musimy dać mu czas i pozwolić pracować w taki sposób, jaki chce. Mam nadzieję, że odniesiemy sukces. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi i podekscytowani. Uwierzmy, że w przyszłym roku będziemy zdobywać trofea.

– Wierzę, że Manchester United będzie tam, gdzie ich miejsce. Czasami wymaga to czasu, ale nadal w to wierzę – dodał.

Czerwony Diabły już rozpoczęły przebudowę. Z klubem oficjalnie pożegnał się Paul Pogba, Juan Mata i Jesse Lingard, a w najbliższym czasie doczekamy się kolejnych roszad. Portugalczyk zawsze nalegał, żeby szansę dostawali też młodzi zawodnicy.

– Nowe pokolenie będzie przyszłością tego klubu. Jestem za tym, że powinniśmy dawać szanse młodym zawodnikom, ale trzeba im też pomóc. Presja jest duża, aby grać w Premier League, która moim zdaniem jest zdecydowanie najtrudniejszą ligą na świecie – stwierdził Ronaldo.

– Tacy zawodnicy potrzebują czasu, to oczywiste. Ale trzeba pozwolić im dorosnąć. Jeśli poproszę mnie o pomoc to zawsze jestem otwarty, aby udzielić kilku rad – dodał. Portugalczyk na koniec przyznał, że nadal cieszy się grą. – Nadal mam tą pasję do gry. Ciężka praca jest moją motywacją.

