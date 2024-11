Diogo Baptista / Alamy Na zdjęciu: Samu Omorodion

Chelsea i Man United obserwują sytuację Samu Omorodiona

Samu Omorodion zamienił Atletico Madryt na FC Porto w ostatnim letnim okienku transferowym. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii był przez dłuższy czas łączony z przeprowadzką do Chelsea, ale ostatecznie zakotwiczył w lidze portugalskiej, gdzie imponuje skutecznością. 20-letni napastnik rozegrał w obecnym sezonie 11 meczów i strzelił 11 goli, co oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez hiszpański portal “Fichajes.net” Samu Omorodion wzbudził zainteresowanie Chelsea oraz Manchesteru United. Zatem niewykluczone, że wróci temat przenosin skutecznego snajpera do londyńskiego klubu. Zarówno Niebiescy, jak i Czerwone Diabły szukają wzmocnienia linii ataku, a mierzący 193 centymetry Hiszpan wydaje się bardzo ciekawym kandydatem.

Samu Omorodion, który ma nigeryjskie korzenie, pierwsze piłkarskie kroki stawiał w swojej macierzystej drużynie, AD Nervion. Następnie przywdziewał koszulkę Granady, by w 2023 roku zasilić szeregi Atletico Madryt, w którym ostatecznie nawet nie zadebiutował. W kampanii 2023/2024 zawodnik został wypożyczony do Deportivo Alaves, a przed sezonem 2024/2025 przeprowadził się do wspomnianego wyżej FC Porto.

Warto dodać, że hiszpański napastnik może pochwalić się złotym medalem olimpijskim.