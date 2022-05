Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah może zmienić barwy klubowe już w trakcie najbliższego okna transferowego. The Telegraph twierdzi, że reprezentant Egiptu jest zainteresowany przeprowadzką do PSG.

Latem możliwy jest transfer Mohameda Salaha

Reprezentant Egioptu według wieści The Telegraph jest chętny na dołączenie do PSG

Rynkowa wartość 29-latka wynosi 100 milionów euro

Salah doda jakości PSG?

Mohamed Salah już od dłuższego czasu nie może być pewny swojej przyszłości w Liverpoolu. Jeszcze w ostatnim kwartale 2021 roku spekulowano, że zawodnik może zdecydować się na transfer do jednej z ekip z Hiszpanii. Wówczas była mowa o FC Barcelonie i Realu Madryt. Tymczasem najnowsze spekulacje dotyczą dołączenia Salaha do giganta z Ligue 1.

Obecny kontrakt Egipcjanina z klubem z Anfield Road obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jeśli zawodnik wkrótce nie przedłuży umowy z Liverpoolem, to realny scenariusz zakłada, że Salah latem zmieni klub. The Telegraph przekonuje, że piłkarz jest chętny na kontynuowanie kariery w PSG.

Gdyby transakcja z udziałem gwiazdy The Reds do ekipy z Paryża stała się faktem, to ofensywa PSG wyglądałaby wybitnie. Już teraz w tej ekipie są: Kylian Mbappe, Lionel Messi i Neymar. Dołączenie kogoś takiego jak Salah mogłoby wypełnić lukę po możliwym rozstaniu Francuza z paryską drużyną, który może zakotwiczyć w Realu Madryt.

Rynkowa wartość Salaha wynosi 100 milionów euro. W obecnym sezonie Premier League egipski zawodnik rozegrał dla Liverpoolu łącznie 32 mecze, w których strzelił 22 gole, a ponadto zaliczył 13 asyst. Na koncie zawodnika jest też 11 występów w Lidze Mistrzów, w których zdobył osiem bramek.

