Mohamed Salah to zawodnik, który znów jest na świeczniku mediów. Reprezentant Egiptu według informacji Goal.com latem może zmienić pracodawcę. Zawodnik wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu umowy z Liverpoolem.

Nie milkną doniesienia na temat przyszłości Mohameda Salaha

Liverpool nie chce dopuścić do sytuacji, aby stracić zawodnika na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku

Goal.com sugeruje, że realna jest zmiana klubu przez piłkarza latem tego roku

Salah może może rozstać się z Liverpoolem

Mohamed Salah ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do końca czerwca 2023 roku. W związku z tym, że Liverpool nie doszedł wciąż do porozumienia z Egipcjaninem w sprawie jego przyszłości, to narastają spekulacje związane ze zmianą klubu przez 29-latka.

Fakt, że strony nie mogą się dogadać, może skutkować tym, że w trakcie najbliższego okna transferowego Liverpool może mieć jedną z ostatnich okazji, aby sprzedać piłkarza za przyzwoitą sumę. Jasne jest, że sternicy klubu nie chcą dopuścić do sytuacji, gdy zawodnik odchodzi z klubu na zasadzie wolnego transferu.

Salah trafił do Liverpoolu latem 2017 roku z Romy za ponad 40 milionów euro. Aktualnie wartość piłkarz wynosi 100 milionów euro. W trakcie trwającej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 45 meczach, notując w nich 30 trafień i 15 asyst.

Egipski zawodnik jest też od 2011 roku powoływany do reprezentacji swojego kraju. Jak na razie w drużynie narodowej zaliczył 82 występy, w których strzelił 45 goli.

