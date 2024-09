Guardiola poprosił o nowego obrońcę. Man City dostał konkretne wytyczne

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guehi pod lupą Manchesteru City, Guardiola poprosił o transfer obrońcy

Manchester City w ostatnich czterech sezonach w Premier League za każdym razem świętował zdobycie mistrzostwa Anglii. Do tego zespół Pepa Guardioli dołożył długo wyczekiwany triumf w Lidze Mistrzów, wygrywając trofeum w sezonie 2022-2023. Mimo dominacji na krajowym podwórku szkoleniowiec Obywateli wciąż szuka wzmocnień na konkretnych pozycjach. Niedawno poprosił kierownictwo klubu o transfer środkowego obrońcy. Co więcej, wskazał im, który piłkarz powinien zasilić urzędujących mistrzów Anglii.

Jak podaje portal TeamTalk Pep Guardiola chce, aby do Manchesteru City dołączył Marc Guehi. Anglik na co dzień występuje w Crystal Palace, gdzie jego występy zostały zauważone przez liczne kluby w Premier League. Oprócz The Citiziens o pozyskaniu 24-latka marzy również Liverpool i Newcastle. Sroki przez chwilę wydawały się być pewne pozyskania obrońcy, lecz Orły podniosły cenę za zawodnika, co skończyło się zakończeniem rozmów pomiędzy klubami.

TeamTalk uważa, że prośba Pepa Guardiola odnośnie transferu obrońcy może zostać spełniona. Manchester City byłby w stanie wyłożyć na sprowadzenie Guehi’ego ok. 59 milionów funtów. Crystal Palace co prawda oczekuje kwoty bliższej 70 mln, lecz mała różnica w wycenie zawodnika nie powinna stanowić problemu dla klubu z tak dużym budżetem jak ekipa z Etihad Stadium.