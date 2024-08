Salah ma odejść. Liverpool wytypował niespodziewanego następcę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Ademola Lookman następcą Salaha w Liverpoolu

Liverpool powoli szykuje się na odejście Mohameda Salaha. Jak poinformował Ian Doyle z portalu Liverpool Echo, Egipcjanin zmieni barwy w 2025 roku, a więc w momencie wygaśnięcia kontraktu z The Reds. Oczywiście nadal nie jest to oficjalna decyzja, ale władze klubu nie mogą czekać do ostatniej chwili i chcą się zabezpieczyć na wypadek pożegnania z gwiazdorem.

Najnowsze wieści w sprawie potencjalnego następcy Mohameda Salaha przekazał serwis TBR Football. Według tego źródła Liverpool planuje złożyć ofertę za Ademolę Lookmana z Atalanty. Piłkarz miał już okazję występować w Premier League, gdy reprezentował barwy odwiecznego rywala The Reds, czyli Evertonu. Oprócz tego napastnik rozgrywał mecze w innych angielskich drużynach, a mianowicie w Fulham, Leicester oraz Charlton Athletic. W ostatnim czasie 26-latek trafił na radar wielu cenionych klubów, w tym PSG i Arsenalu.

Jeśli chodzi o Mohameda Salaha, to dla niego najbardziej możliwym kierunkiem wydają się przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby od kilku miesięcy kuszą zawodnika gigantycznymi zarobkami. Ponadto oferty otrzymał sam Liverpool, który jednak do tej pory nie podjął rozmów.

Sytuacja może się zmienić teraz w końcówce okna, ponieważ będzie to ostatnia szansa dla The Reds do zarobku na odejściu gwiazdora. W innym wypadku za rok może odejść za darmo.

