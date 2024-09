Mohamed Salah za wszelką cenę chce przedłużyć kontrakt z Liverpool - informuje portal liverpoolecho.co.uk. Umowa jednego z liderów The Reds obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah chce przedłużyć kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w poprzednich miesiącach otrzymywał regularne zapytania ws. dostępności jednej z największych gwiazd w klubie. Drużyny z Arabii Saudyjskiej kontaktowały się osobiście z Mohamedem Salahem, aby skłonić go do przyjęcia lukratywnej propozycji i transferu do Saudi Pro League. Jeden z tamtejszych klubów oferował The Reds aż 150 milionów euro, lecz jak można przypuszczać, oferta została odrzucona, a Egipcjanin pozostał na Anfield Road ku zadowoleniu kibiców.

Po spotkaniu z Manchesterem United w prasie aż huczało od wypowiedzi Salaha. Piłkarz zasugerował, że to jego ostatni sezon w Liverpoolu, bowiem nikt nie zaoferował mu nowego kontraktu. W następnych dniach pojawiła się informacja, że zarząd The Reds niebawem rozpocznie rozmowy z zawodnikiem ws. podpisania nowego kontraktu.

Wszystko wskazuje na to, że Salah skłania się do pozostania w klubie. Według informacji portalu liverpoolecho.co.uk gwiazdor Liverpoolu za wszelką cenę chce pozostać na Anfield Road w następnym sezonie. Do tej pory 32-latek spędził w klubie siedem lat, gdyż trafił pod skrzydła Jurgena Kloppa latem 2017 roku. Łącznie w koszulce The Reds wystąpił w 352 meczach, w których zdobył 214 goli i zaliczył 92 asysty. Na swoim koncie ma triumf m.in. w Lidze Mistrzów oraz Premier League.