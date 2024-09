Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jamal Musiala celem Barcelony na lato 2025

FC Barcelona w obliczu dużych problemów finansowych związanych z Finansowym Fair-Play nie była w stanie szaleć z wydatkami podczas letniego okna transferowego. Do Katalonii trafiło zaledwie dwóch nowych zawodników, a zarząd i tak miał problem, aby ich zarejestrować.

Na wzmocnienia podczas ostatnich dwóch miesięcy FC Barcelona wydała ok. 58 mln milionów euro. Znacznie większe wydatki planowane są na następne lato. Według informacji przekazanych przez portal Fichajes.net Joan Laporta określił, kto będzie głównym celem Katalończyków w przyszłym roku. Jak podaje powyższe źródło na Camp Nou może trafić Jamal Musiala, czyli gwiazda Bayernu Monachium.

Fichajes zaznacza, że lato 2025 roku będzie idealnym momentem dla Dumy Katalonii, aby spróbować kupić utalentowanego pomocnika. Kontrakt 21-latka z Bayernem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Dla Bawarczyków może to być ostatni dzwonek, aby sprzedać reprezentanta Niemiec, jeśli ten nie przedłuży umowy. Co więcej, kluczową rolę w przekonaniu Musiali do gry w Barcelonie ma spełnić Hansi Flick, z którym zawodnik pracował w latach 2019-2021.

Jamal Musiala w świecie futbolu uważany jest za jednego z najzdolniejszych piłkarzy. W poprzednim sezonie w koszulce Bayernu wystąpił w 38 meczach, w których zdobył 12 goli i zanotował 8 asyst. Do Monachium trafił latem 2019 roku za 200 tysięcy euro z akademii Chelsea.