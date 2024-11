Mohamed Salah za kilka miesięcy może odejść z Liverpoolu. Kontrakt gwiazdora wygasa latem przyszłego roku. Jak podaje portal The Mirror usługami piłkarza zainteresował się saudyjski gigant - Al-Hilal.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Al-Hilal planuje podpisać kontrakt z Salahem przed KMŚ

Liverpool jak na razie nie przedłużył kontraktu z ani jednym kluczowym zawodnikiem. Warto zaznaczyć, że latem przyszłego roku kończą się umowy takich piłkarzy jak Virgil van Dijk, Trent-Alexander-Arnold czy Mohamed Salah. Na tę chwilę więcej wskazuje na to, że latem w zespole z Anfield Road nastąpi seria pożegnań.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W przypadku Mohameda Salaha regularnie pisze się o możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej. 32-latek już latem bieżącego roku był namawiany przez kluby z Saudi Pro League. Co więcej, Al-Ittihad złożyło nawet ofertę wartą 150 milionów funtów, lecz The Reds odrzucili propozycję.

Okazuje się jednak, że Al-Ittihad to nie jedyny klub z Półwyspu Arabskiego, który chce pozyskać Mohameda Salaha. Według informacji portalu The Mirror reprezentant Egiptu znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Hilal. Drużyna, w której obecnie występuje m.in. Neymar, chce podpisać kontrakt z gwiazdą Liverpoolu przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. Cała operacja nie będzie wcale taka prosta, bowiem klubowy mundial rozpoczyna się 15 czerwca. Z kolei umowa Salaha wygasa z dniem 30 czerwca przyszłego roku.

Salah do Liverpoolu przeniósł się latem 2017 roku z AS Romy za 42 miliony euro. Od tego czasu w koszulce The Reds rozegrał 364 spotkania, w których zdobył 220 bramek i zanotował 96 asyst. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów i Premier League.