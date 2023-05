fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer trafił zimą na półroczne wypożyczenie do Manchesteru United

Pomimo początkowych zachwytów, Czerwone Diabły nie zamierzają wiązać się z Austriakiem na dłużej

Na Old Trafford latem powinien zameldować się pomocnik z wyższej półki

Austriak w poszukiwaniu nowego klubu

Pod koniec zimowego okienka Manchester United został zmuszony do radykalnych działań. Problemów zdrowotnych nabawił się Christian Eriksen, który został zastąpiony przez Marcela Sabitzera. Bayern Monachium zgodził się na półroczne wypożyczenie gracza, który nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w składzie.

Na Old Trafford Austriak zaczął bardzo dobrze. Sztab szkoleniowy Czerwonych Diabłów był bardzo zadowolony z tego ruchu. Radości nie krył także sam zawodnik, który przekonywał, że Premier League zrobiła na nim świetne wrażenie. Wydawało się, że przygoda Sabitzera z angielskim gigantem może potrwać dłużej.

Manchester United co prawda nie zapewnił sobie opcji wykupu, lecz rozważano rozpoczęcie prac nad transferem definitywnym. Ostatecznie do nich nie dojdzie, gdyż klub rezygnuje z kontuzjowanego obecnie 29-latka. Erik ten Hag oczekuje ściągnięcia pomocnika z najwyższej półki i to taki powinien ostatecznie zawitać do zespołu.

Sabitzer ma przed sobą szereg ważnych decyzji. Wydaje się, że wykluczona jest także jego przyszłość w Monachium. Bayern porozumiał się już z Konradem Laimerem i walczy o hitowy transfer Declana Rice’a.

