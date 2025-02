AS Roma złożyła ofertę w wysokości 10 milionów euro za stopera Empoli, Sabę Goglitchidze. Negocjacje między stronami cały czas trwają - donosi Fabrizio Romano.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Saba Goglichidze

Saba Goglichidze celem transferowym Romy

AS Roma jest bardzo aktywna w trakcie zimowego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach na Stadio Olimpico trafili bowiem dwaj nowi zawodnicy – Devyne Rensch (22-letni holenderski prawy obrońca) oraz Pierluigi Gollini (29-letni włoski bramkarz). Tak więc, Claudio Ranieri otrzymał wzmocnienia składu, aczkolwiek niezwykle doświadczony szkoleniowiec liczy, że jeszcze przed zamknięciem rynku uda się zwiększyć rywalizację również na pozycji stopera.

Czasu nie pozostało wiele, ponieważ okno zamyka się już 3 lutego, ale rzymski klub robi wszystko, co w jego mocy, żeby ściągnąć nowego obrońcę. Jak ujawnił Fabrizio Romano, trwają rozmowy na linii AS Roma – Empoli w sprawie zakontraktowania Saby Goglichidze. Co więcej, włodarze Giallorossich złożyli już pierwszą ofertę 20-letniego defensora. Propozycja opiewa na 10 milionów i jeszcze nie wiadomo, czy zadowoliła aktualnego pracodawcę zawodnika.

W najbliższych godzinach powinna wyjaśnić się przyszłość jednokrotnego reprezentanta Gruzji, który uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych stoperów w całej Serie A. Saba Goglichidze z powodzeniem występuje w Empoli od stycznia 2024 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Carlo Castellani za 450 tysięcy euro z Torpeda Kutaisi. W aktualnej kampanii mierzący 192 centymetry obrońca rozegrał 20 meczów, spędzając na boisku ponad 1500 minut.