Amorim uważnie przygląda się pomocnikowi. Spora konkurencja

News Images LTD / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham i Ruben Amorim

Jobe Bellingham pod lupą Manchesteru United

Manchester United poważnie rozważa transfer Jobe’a Bellinghama w styczniowym okienku transferowym. Ofensywny pomocnik, który jest bratem Jude’a Bellinghama z Realu Madryt, przykuł również uwagę Crystal Palace. 19-latek dołączył do Sunderlandu w 2023 roku i wyróżnia się na boiskach angielskiej Championship.

Anglik w obecnym sezonie rozegrał 23 mecze, zdobywając cztery bramki i notując trzy asysty. Ruben Amorim intensywnie pracuje nad wzmacnianiem składu młodymi talentami. Klub z Old Trafford nie chce powtórzyć błędu sprzed kilku lat, kiedy to nie udało się sprowadzić Jude’a Bellinghama, mimo że piłkarz był w ośrodku treningowym w Carrington. Dlatego zgłosili zainteresowanie jego bratem, żeby wyprzedzić inne kluby.

Jednak Crystal Palace również uważnie obserwuje sytuację młodego pomocnika. Klub, którego menedżerem jest Oliver Glasner, może złożyć ofertę za Jobe’a Bellinghama, szczególnie jeśli zdecyduje się sprzedać Marca Guehiego. Środkowy obrońca jest wyceniany na 70 milionów funtów, a uzyskane środki mogłyby zostać przeznaczone na transfer utalentowanego gracza Sunderlandu.

Bellingham jest związany z Sunderlandem kontraktem do połowy 2028 roku. Warto zaznaczyć, że jeśli nie wywalczy awansu do Premier League, utrzymanie 19-latka w zespole może okazać się trudne. Obecnie drużyna zajmuje czwarte miejsce w Championship, tracąc tylko trzy punkty do liderującego Leeds United.