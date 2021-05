Według hiszpańskich i włoskich doniesień, po zakończeniu sezonu Zinedine Zidane może trafić do Juventusu, a jego miejsce w Realu Madryt zajmie były trener Starej Damy, Massimiliano Allegri.

Zidane do Juventusu, Allegri do Realu?

Nie tylko pod względem transferów zawodników zapowiada się interesujące okienko. W sobotę pisaliśmy, że Zinedine Zidane zapowiedział już swoim piłkarzom, że po sezonie zamierza opuścić stolicę Hiszpanii. W niedzielę pojawiły się już informacje łączące z Realem Madryt nowego szkoleniowca.

Miejsce Francuza na ławce trenerskiej może bowiem zająć Massimiliano Allegri. Włoch pozostaje bezrobotny, odkąd w czerwcu 2019 roku zwolnił go Juventus. Mimo tego nie brakuje chętnych do zatrudnienia niewątpliwego specjalisty od zdobywania trofeów. 53-latek pięć razy pod rząd sięgnął po mistrzostwo Włoch z Juventusem, do tego dorzucił cztery krajowe puchary. Wcześniej wygrał też scudetto z Milanem.

Obecny szkoleniowiec Starej Damy nie może być pewny swojej posady. Andrea Pirlo ma opuścić Turyn z zakończeniem obecnego sezonu, a na jego miejsce szykowany jest właśnie Zidane. Francuz niejednokrotnie powtarzał, że nadal ma w sercu Juventus, w którym grał w latach 1996-2001.

Byłyby to niewątpliwie interesujące roszady. Max Allegri dostałby szansę do poprowadzenia pierwszego zagranicznego klubu, w którym dodatkowo istotna jest widowiskowość i gra ofensywna. Zidane pokazałby za to, czy potrafi odbudować rozbitą szatnię, z czym bez wątpienia mierzy się obecnie Juventus.