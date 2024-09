Rośnie zainteresowanie Leonardo Rochą. Lider strzelców może opuścić Europę

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Świetna skuteczność Rochy

Dziewięć goli w ośmiu meczach. Taki jest dorobek Leonardo Rochy w tym sezonie Ekstraklasy. Napastnik Radomiaka otwiera tabelę strzelców, wyprzedzając Ishaka i Kolourisa aż o cztery gole. Rocha strzela też bardzo regularnie. W tym sezonie pokonywał już bramkarzy GKS Katowice (dwa gole), Jagiellonii Białystok (też dwa), Widzewa, Cracovii i Korony (hat trick).

Jego ogólny dorobek w Ekstraklasie to 47 spotkań i 19 bramek. Występów i goli byłoby z pewnością więcej, ale napastnik Radomiaka miał też kilka kontuzji, które zahamowały jego rozwój. Teraz wszystko idzie jednak jak z płatka i wygląda na to, że Radomiak prędzej czy później może zainkasować za niego pokaźną kwotę.

Gdzie może odejść Rocha?

Z naszych ustaleń wynika, że już latem wokół Rochy kręciły się kluby z Turcji, Holandii i Włoch. Radomiak nie chciał jednak oddawać swojego snajpera, bo nie miał dla niego odpowiedniego zastępstwa. Jeśli jednak Rocha utrzyma formę, to zainteresowanie będzie tylko rosnąć.



Z ustaleń Goal.pl wynika, że w tym momencie największe zainteresowanie liderem strzelców Ekstraklasy wykazują kluby z Chin i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dużą dozą prawdopodobieństwa moża założyć, że to zainteresowanie niedługo przełoży się na propozycje, choć nie wiadomo jeszcze ile będzie trzeba za niego zapłacić. Przypomnijmy, że wcześniej Rochą interesował się też Raków Częstochowa, który wciąż ma chrapkę na zakup konkretnego napastnika.



A skoro o napastnikach Radomiaka mowa, to usłyszeliśmy, że klub lada moment znów zarobi na… Pedro Henrique, który wcześniej zamienił Radom na chińskie Wuhan. Henrique (21 meczów i 12 goli w tym sezonie chińskiej ekstraklasy) ma odejść do jednego z klubów z ZEA, a kwota transferu wyniesie ponad milion dolarów. To istotne dla Radomiaka, który zapewnił sobie 20 procent od kolejnego transferu tego zawodnika.