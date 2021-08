Kylian Mbappe według informacji hiszpańskich dziennikarzy dał kolejny sygnał sternikom Paris Saint-Germain, że chce zmienić barwy klubowe. Marca przekonuje, że mistrz świata z 2018 roku odrzucił ofertę przedłużenia umowy o sześć lat z klubem ze stolicy Francji.

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z PSG do końca czerwca 2022 roku

Nie milkną spekulacje związane z przyszłością Francuza

Chętny na pozyskanie reprezentanta Francji jest przede wszystkim Real Madryt

Mbappe blisko Realu Madryt?

Kylian Mbappe to główny cel transferowy Realu Madryt. Świadomi tego są przedstawiciele mediów we Francji. Tymczasem dziennikarze w Hiszpanii co jakiś czas podają nowe informacje w sprawie. Zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Francji do swojego klubu już tego lata, jest prezydent Los Blancos Florentino Perez.

Mbappe w trakcie minionego weekendu w znacznym stopniu przyczynił się do wygranej PSG nad Strasbourgiem (4:2). Spotkanie z trybun śledził Lionel Messi, słysząc, jak jego młodszy kolega został wygwizdany przez kibiców. Piłkarzowi z końcem czerwca przyszłego roku wygasa umowa z klubem i wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie.

Dwa tygodnie temu sternicy paryżan mieli podjąć kolejną próbę przekonania zawodnika do podpisania nowego kontraktu. Zaoferowali umowę na sześć lat z pensją podobną, na którą może liczyć Neymar. Aczkolwiek Mbappe nie wyraził na nią zgody. Zawodnik miał dać też jednoznaczną odpowiedź: “Nie chcę odnawiać kontraktu”.

Nacisk na Mbappe, aby w końcu przystał na warunki wicemistrzów Ligue 1, jest ogromny. Już nie tylko ze strony działaczy, ale również kibiców, co wyraźnie pokazała sytuacja z przedstawianiem zawodników przed rozpoczęciem ostatniego meczu PSG.

Do zakończenia trwającego okienka transferowego nieco ponad dwa tygodnie. Prędzej, czy później Real przystąpi do ataku i złoży ofertę za francuskiego zawodnika. Media w Hiszpanii przekonują, że Królewscy są już gotowi na to, aby zmierzyć się z wydatkiem związanym z transferem Mbappe.

