Szymon Żurkowski w trakcie ostatniego sezonu zrobił ogromne postępy, co widać po jego występach nie tylko w Empoli, ale również w reprezentacji Polski. 24-latek stał się ważnym zawodnikiem w kadrze prowadzonej przez Czesława Michniewicza, co odnotowano także we Włoszech. Zainteresowanych młodym pomocnikiem jest kilka klubów Serie A.

Żurkowski zanotował bardzo dobry sezon w barwach Empoli

Jego postawę docenił trener Czesław Michniewicz, a także władze Empoli, które zdecydowały się go wykupić

Polakiem zainteresowanie wykazuje również Bolonia

Żurkowski z coraz większymi notowaniami w kadrze

Szymon Żurkowski w 2019 roku przeniósł się z Górnika Zabrze do Fiorentiny. Pierwsze kroki we włoskim futbolu nie były dla niego łatwe, a zarząd klubu postanowił odesłać go na wypożyczenie do Empoli. W klubie z teoretycznie niższej półki i o mniejszej presji medialnej Polak zaczął się ogrywać i zyskiwać pewność siebie. Ostatni sezon był dla niego bardzo dobry także pod względem liczb.

W kampanii 2021/22 rozegrał 37 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Sztab szkoleniowy jest bardzo zadowolony z postawy Polaka i planuje definitywnie wykupić go z Fiorentiny. Koszt operacji ma zamknąć się w 3 milionach euro. Według włoskich mediów może to być jednak przystanek dla pomocnika przed kolejną zmianą klubu.

Portal Sportitalia przekazał, że Żurkowski znajduje się na liście życzeń Bolonii. Na temat potencjalnego transferu Polaka wypowiedział się nawet dyrektor techniczny klubu – Giovanni Sartori.

– Żurkowski? Jest zawodnikiem, za którym podążamy, ale nie jest naszym pierwszym wyborem – stwierdził lakonicznie.

