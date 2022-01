PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Z Manchesteru napływa coraz więcej informacji na temat niezadowolenia Cristiano Ronaldo. Do Wielkiej Brytanii na spotkanie z Portugalczykiem udał się ostatnio jego menedżer Jorge Mendes. Tematem ich rozmowy miała być właśnie sytuacje w klubie z Old Trafford oraz przyszłość zawodnika.

Cristiano Ronaldo obawia się, że jego powrót do Manchesteru United może okazać się katastrofą

Portugalczyk nie ukrywa niezadowolenia z sytuacji, jaka ma miejsce na Old Trafford

O problemach postanowił porozmawiać ze swoim menedżerem Jorge Mendesem

Frustracja Ronaldo rośnie

36-letni Ronaldo przed obecnym sezonem wrócił do Manchesteru United po wieloletniej przerwie i do tej pory zdobył 14 bramek w 21 występach. Dobra forma Portugalczyka nie miała jednak przełożenia na wyniki zespołu, który obecnie zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli Premier League i ma aż 22 punkty straty do liderującego Manchesteru City.

W ostatnich brytyjską prasę zdominowały informacje o bardzo złej atmosferze panującej w zespole Czerwonych Diabłów i chęci odejścia z klubu nawet przez kilkunastu zawodników. Wśród nich niewątpliwie jest Ronaldo, który ma być nie tylko sfrustrowany ostatnimi występami drużyny, ale także stylem gry preferowanym przez Ralfa Rangnicka, który zastąpił zwolnionego Ole Gunnara Solskjaera na stanowisku menedżera zespołu.

“Cristiano jest bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się w United. Na drużynę spada duża krytyka, a on wie, że jest uważany za jednego z jej liderów” – cytuje swoje źródło Daily Mail. “Desperacko pragnie, aby jego powrót do United zakończył się sukcesem, ale zaczyna, że o zdobywanie trofeów w obecnym składzie może być bardzo trudno”.

Narada z menedżerem

Swoją sytuację oraz przyszłość Ronaldo postanowił omówić ze swoim menedżerem Jorge Mendesem, który w ostatnim czasie przyjechał z tym celu do Manchesteru. “Jorge przyszedł się z nim zobaczyć i spędzili czas na rozmowie o tym, jak mają się sprawy, jakie są ich zdaniem problemy, jak można je rozwiązać i jakie mogą być rozwiązania. Nic nie zostało wykluczone” – dodaje Daily Mail cytując słowa swojego źródła.

Manchester United przygotowuje się obecnie do poniedziałkowego spotkania w trzeciej rundzie Pucharu Anglii. Czerwone Diabły o godzinie 20:55 zmierzą się na Old Trafford z Aston Villą.

