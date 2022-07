fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo według ostatnich doniesień znalazł się na celowniku jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. ESPN twierdzi jednak, że zawodnik zamierza odrzucić ofertę lokalnego klubu. Mimo że Portugalczyk mógłby zarobić przez dwa lata 275 milionów euro.

Cristiano Ronaldo może tego lata zmienić pracodawcę

ESPN przekazało nowe wieści na temat Portugalczyka

Weteran podobno nie myśli o tym, aby skusić się na lukratywną ofertę jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej

Ronaldo chce grać w Lidze Mistrzów

Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie jest na świeczniku mediów na całym świecie. Zawodnik nie jest zadowolony z tego, że Man Utd nie wywalczył w Premier League miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To ma wpływać na chęć rozstania 37-latka z Czerwonymi Diabłami/

Nie brakuje w mediach spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Jasne jest, że Ronaldo wciąż ma ambicje, aby walczyć o znaczące trofea i uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jednocześnie ESPN twierdzi, że zawodnikiem wciąż zainteresowane są takie kluby jak Bayern Monachium, czy Atletico Madryt.

Swego czasu spekulowano, że także Chelsea myśli o transakcji z udziałem reprezentanta Portugalii. Wygląda jednak, że temat upadł, bo ostatnio szeregi The Blues zasilił Raheem Sterling. Zawodnik trafił do teamu ze Stamford Bridge z Man City, mając zadbać o regularne strzelanie goli przez londyńczyków.

Ronaldo wrócił do Man Utd w 2021 roku. Wcześniej bronił barw Juventusu. Z klubem z Old Trafford piłkarz ma kontrakt ważny do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

