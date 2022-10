fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo został odsunięty od pierwszej drużyny Manchesteru United, co było następstwem jego zachowania w końcówce meczu z Tottenhamem. Erik ten Hag broni swojej decyzji i uważa ją za słuszną.

Zachowanie Cristiano Ronaldo odbiło się szerokim echem na Wyspach Brytyjskich. Kamery dostrzegły, jak Portugalczyk opuścił ławkę rezerwowych jeszcze przed końcem meczu z Tottenhamem i udał się prosto do tunelu. Opuścił on Old Trafford, nie ciesząc się wspólnie z zespołem ze zwycięstwa. Erik ten Hag potwierdził później, że Ronaldo odmówił wejścia na boisku.

Manchester United wysunął względem swojego piłkarza poważne konsekwencje. Został on odsunięty od pierwszego zespołu i nie znalazł się w kadrze na spotkanie z Chelsea. Rywalizacja na Stamford Bridge zakończyła się podziałem punktów po wyrównującej bramce Casemiro w doliczonym czasie gry. Holenderski menedżer został zapytany, czy w przypadku przegranej nie żałowałby decyzji o odstawieniu Ronaldo. Przyznał, że była ona słuszna.

– Gol Casemiro to oczywiście ważna sprawa, bo dzięki niemu mamy zasłużony jeden punkt. Nie ma to natomiast żadnego związku ze sprawą Cristiano Ronaldo. Dużo ważniejsze jest to, aby mieć w drużynie odpowiednią kulturę, standardy i wartości. W dłuższej perspektywie zawsze jest to ważniejsze i ostatecznie to zaprowadzi cię na właściwą pozycję – przekonuje ten Hag.

Ronaldo zaliczył w tym sezonie dwanaście występów we wszystkich rozgrywkach i strzelił dwie bramki. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.