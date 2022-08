Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Barcelona będzie miała intensywny finisz okna transferowego. Gerard Romero zdradził, że klub wciąż planuje zrealizować hitowy transfer.

Do końca letniego okna transferowego Barcelona chce sfinalizować aż osiem transakcji

Klub planuje zarówno wzmocnienia, jak i rozstania

Celem jest między innymi Bernardo Silva

Barcelona z ambitnymi planami

Barcelona w trakcie trwającego do czwartku letniego okna transferowego, dokonała wzmocnień, w które jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie uwierzył. Tymczasem Xavi Hernandez ma w tym sezonie do dyspozycji Roberta Lewandowskiego, Julesa Kounde, czy Raphinhę. Szkoleniowiec wicemistrza Hiszpanii może być wdzięczny klubowi, ponieważ pion sportowy pracuje nad dokonaniem kolejnych transakcji.

Mający informacje z pierwszej ręki dziennikarz Gerard Romero, poinformował, że Barcelona poinformowała La Ligę iż planuje sprowadzić trzech zawodników. Wicemistrz Hiszpanii chce wzmocnić boki obrony. Na Camp Nou w sezonie 2022/2023 mają występować Hector Bellerin i Marcos Alonso. Trzeci z pożądanych graczy to Bernardo Silva. Barcelona nie porzuciła marzeń o jego sprowadzeniu. Manchester City jest tego świadomy i rzekomo ma mieć już gotowego następcę Portugalczyka.

Sytuacja finansowa Barcelony jest taka, że klub musi rozstać się z pewnymi piłkarzami, aby móc w ich miejsce sprowadzić nowych. Intencją wicemistrza Hiszpanii jest pozbycie się do końca okna transferowego pięciu zawodników. Drużynę Xaviego Hernandeza mają opuścić: Pierre-Emerick Aubameyang, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Sergiño Dest, a także Abde Ezzalzouli. Przed Barceloną zatem mnóstwo pracy.

