Wcześniejsze doniesienia medialne stały się faktem. Romelu Lukaku wrócił do Londynu i od sezonu 2021/22 będzie reprezentował barwy Chelsea Londyn. Belg związał się z The Blues pięcioletnim kontraktem.

Romelu Lukaku oficjalnie został piłkarzem Chelsea Londyn

The Blues wykupili Belga za 115 mln funtów

Napastnik prawdopodobnie zadebiutuje w 2. kolejce Premier League

Romelu Lukaku wraca do Chelsea Londyn po siedmiu latach spędzonych poza strukturą klubu. Belg przybył do ekipy The Blues dekadę temu z Anderlechtu. Zaledwie po kilku miesiącach gry na Stamford Bridge został wypożyczony i tak ogrywał się na boiskach Premier League.

Natomiast trzy lata po debiucie w Anglii został wykupiony przez Everton. Przed wyjazdem do Włoch kontynuował swoją karierę w Manchesterze United, ale dopiero w Interze Mediolan wyrósł na prawdziwego lidera w ofensywie oraz wzniósł swój talent na zupełnie inny poziom.

Napastnik związał się z Chelsea pięcioletnim kontraktem, na mocy którego będzie zarabiał około 12 mln funtów rocznie.

– Jestem szczęśliwy, błogosławiony, że wróciłem do tego wspaniałego klubu. Jako dziecko wspierałem Chelsea. Sposób, w którym zmierza klub, idealnie pasuje do moich ambicji i to po wygraniu Serie A. Ta okazja nadchodzi we właściwym czasie i możemy razem odnieść wiele sukcesów – oznajmił Lukaku.

Rekordowy zakup w Premier League oraz rekordowa sprzedaż w Serie A

Co ciekawe, Romelu Lukaku ustanowił nowy rekord w dwóch czołowych ligach europejskich. Chelsea Londyn pobiła ostatnią kwotę, którą zapłacił Manchester City za Jacka Grealisha (100 mln funtów). Z kolei operacja z udziałem Belga zamknęła się w granicach 115 mln funtów.

Co więcej również w Serie A jesteśmy świadkami niecodziennej sytuacji. Dotychczas żaden klub nie sprzedał zawodnika za powyższą cenę, więc śmiało można mówić o podwójnym rekordzie i to w tym samym czasie.

Nowy sezon Premier League startuje już w piątek. Mało prawdopodobne jest, aby Lukaku zadebiutował w 1. kolejce. Zawodnik powoli będzie wracał do regularnych treningów i wszystko wskazuje na to, że zobaczymy 28-latka w derbach Londynu, w których Chelsea zmierzy się z Arsenalem 22 sierpnia.

