Romano z nowymi wieściami w sprawie pomocnika Monaco

Youssouf Fofana wszystko wskazuje na to, że latem zmieni barwy klubowe i opuści AS Monaco. Informacje na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Youssouf Fofana zakończy przygodę z AS Monaco

Youssouf Fofana według najnowszych doniesień doszedł do porozumienia ze sternikami AS Monaco, że zmieni klub. Zawodnik co prawda aktualnie nie prowadzi zaawansowanych rozmów z potencjalnym nowym pracodawcą. W każdym razie piłkarz czuje się już gotowy na nowe wyzwania, napisał na swoim profilu na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje na temat przyszłości Fofany. 25-latek wzbudził zainteresowanie przede wszystkim Arsenalu, a także innych klubów Premier League oraz Milanu. W kontekście przyszłości zawodnika pojawił się również temat transferu do Paris Saint-Germain. Według niektórych doniesień ten kierunek jest najbardziej prawdopodobny.

Środkowy pomocnik to 18-krotny reprezentant Francji, mogący pochwalić się trzema bramkami w drużynie narodowej. Urodzony w Paryżu piłkarz trafił do AS Monaco w styczniu 2020 roku ze Strasbourga. Kosztował wówczas 15 milionów euro. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Zatem najbliższe okno transferowe może być dla klubu ze stadionu Ludwika II jedną z ostatnich szans na zarobienie niezłych pieniędzy na transferze z udziałem gracza.

Fofana znalazł się w kadrze reprezentacji Francji na mistrzostwa Europy. W ostatniej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 35 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i cztery asysty. Na boisku spędził blisko trzy tysiące minut.

