Roma zwiększa ofertę za Soule. Do gry wkracza też West Ham United

AS Roma złożyła nową ofertę za Matiasa Soule po tym, jak West Ham zdecydował się dołączyć do walki o argentyński talent. Gianluca Di Marzio donosi, że 21-letni napastnik jest jednym z najbardziej intrygujących graczy letniego okna transferowego w Serie A, a Juventus zamierza sprzedać go, aby sfinansować transfer Teuna Koopmeinersa z Atalanty.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Juventus czeka na sprzedaż Soule, by pozyskać Koopmeinersa

Juventus ustalił cenę za Soule na poziomie 35 milionów euro. Dotychczas klub otrzymał niższe oferty od Romy i Leicester City. W ostatnich godzinach pojawiły się jednak informacje, że West Ham United postanowił wejść do wyścigu, przygotowując ofertę bliższą żądanej kwocie niż ich rywale. Młoty mogłyby zatem sporo namieszać w negocjacjach w sprawie transferu Argentyńczyka.

Tymczasem Gianluca Di Marzio podaje, że Roma zwiększyła swoją ofertę za Soule, proponując 25 milionów euro plus 4 miliony w formie dodatków, co zbliża się do oczekiwań Juventusu. Jest to zdecydowana reakcja Giallorossich na działania West Hamu, który wszedł do gry.

Włoskie media od pewnego czasu podkreślają jednak, że AS Roma niewielką przewagę nad swoimi rywalami, ponieważ 21-letni napastnik chce trafić do Rzymu, pragnąc grać u boku swoich rodaków Paulo Dybali i Leandro Paredesa. Zaangażowanie West Hamu sprawia jednak, że Juventus ma teraz kilka opcji do rozważenia. Mimo to, ostateczna decyzja może zależeć nie tylko od kwoty transferu, ale także od preferencji samego zawodnika, który skłania się ku Romie.

Jeśli Roma zdoła sfinalizować transfer, Juventus będzie miał środki potrzebne do realizacji swojego głównego celu, czyli pozyskania Teuna Koopmeinersa, który według doniesień już porozumiał się ze Starą Damą w sprawie indywidualnego kontraktu.

