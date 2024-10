AS Roma chce defensora z Premier League. Możliwy transfer w styczniu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ivan Juric

Ola Aina na celowniku AS Romy

AS Roma, choć ma już dwóch zawodników zdolnych do gry na prawym skrzydle, szuka stabilizacji na tej pozycji. Saud Abdulhamid, który dołączył do drużyny stosunkowo niedawno, nadal potrzebuje czasu na adaptację, by efektywnie rywalizować z Zekim Celikiem. Natomiast Ola Aina to wszechstronny zawodnik, który może występować po obu stronach boiska, co czyni go atrakcyjną opcją dla Giallorossich.

Kontrakt Ola Ainy z Nottingham Forest wygasa w czerwcu 2025 roku, co oznacza, że Roma może liczyć na niższą kwotę transferową w styczniowym okienku. Przewiduje się, że jego transfer mógłby kosztować od 12 do 15 milionów euro, jednak rzymski klub prawdopodobnie spróbuje wynegocjować niższą cenę. Media spekulują również na temat ewentualnej wymiany zawodników, gdzie w grę mógłby wchodzić Nicola Zalewski, który niedawno powrócił do składu Romy po tym, jak nie doszło do jego transferu do Galatasaray latem.

Ola Aina ma 28 lat i posiada doświadczenie zarówno z boisk Premier League, jak i Serie A. Jest wszechstronnym, bocznym obrońcą, który w 113 występach dla Torino zdobył dwa gole i zaliczył siedem asyst. Jego umiejętność gry po obu stronach boiska mogłaby zapewnić Romie elastyczność w obronie i dodatkowe opcje ofensywne. Jednak przed Giallorosimi pozostają jeszcze długie i trudne negocjacje, aby sfinalizować ten ruch.

