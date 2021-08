Kiedy Chelsea rozglądała się za napastnikiem, Pini Zahavi zaoferował Roberta Lewandowskiego władzom The Blues. Triumfatorzy ostatniej Ligi Mistrzów nie byli jednak do końca zainteresowani i postanowili ściągnąć do klubu Romelu Lukaku.

Agent Roberta Lewandowskiego, gdy tylko usłyszał, że Chelsea Londyn poszukuje nowego napastnika, ruszył z ofertą do władz The Blues. Co ciekawe, początkowo priorytetem dla ekipy z Premier League był Erling Haaland. Norweg jednak nie zamierzał odchodzić, więc zaczęto szukania alternatyw.

W pewnym momencie Pini Zahavi zaoferował usługi polskiego napastnika Chelsea, ale według Christiana Falka kwota, którą podał przedstawiciel Roberta była zbyt wysoka. Mowa tutaj o 80 mln euro ceny wywoławczej. Thomasowi Tuchelowi chodziło o nieco młodszego piłkarza, więc ostatecznie wybór padł na Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku wrócił do Chelsea Londyn po siedmiu latach spędzonych poza strukturą klubu. Belg związał się z The Blues pięcioletnią umową, dzięki której będzie zarabiał około 12 mln funtów rocznie.

– Jestem szczęśliwy, błogosławiony, że wróciłem do tego wspaniałego klubu. Jako dziecko wspierałem Chelsea. Sposób, w którym zmierza klub, idealnie pasuje do moich ambicji i to po wygraniu Serie A. Ta okazja nadchodzi we właściwym czasie i możemy razem odnieść wiele sukcesów – oznajmił Lukaku.

