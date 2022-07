Rio Ferdinand: tylko Lewandowski jest w stanie zastąpić Ronaldo

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Rio Ferdinand udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że tylko Robert Lewandowski jest w stanie godnie zastąpić Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Jego zdaniem Czerwone Diabły powinny poważnie przemyśleć ewentualną sprzedaż Portugalczyka.

Rio Ferdinand uważa, ze tylko Lewandowski mógłby godnie zastąpić Ronaldo w United

Portugalczyk chce odejść do klubu grającego w Lidze Mistrzów

Lewandowski jest bliski transferu z Bayernu Monachium do Barcelony

“Tylko Lewandowski zapewniłby 20 lub 25 goli w sezonie”

37-letni Ronaldo chce odejść z Old Trafford zaledwie po 12 miesiącach od powrotu do Manchesteru United. Portugalczykiem poważnie zainteresowana jest Chelsea. Na razie wiadomo jednak tylko tyle, że zawodnik nie przyjechał na przedsezonowe przygotowania i nie poleciał z zespołem na tournee do Tajlandii i Australii. Napastnik wciąż przebywa ze swoją rodziną w Portugalii czekając na oferty.

O możliwe odejście Cristiano Ronaldo z Manchesteru United został zapytany były gwiazdor tego klubu, Rio Ferdinand. – Nie widzę tego, nie mogę nawet o tym myśleć. Tutaj trzeba spojrzeć na całą sytuację na rynku transferowym. Pierwsi, którzy mogliby go zastąpić związali się już z innymi klubami. Jedyną osobą, która mogłaby wejść w jego buty, do której mam zaufanie i która prawdopodobnie jest w stanie to zrobić, jest Robert Lewandowski. Tylko on.

– Jedynym dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest sprowadzenie Lewandowskiego, a następnie pozwolenie odejść Ronaldo. To jedyny sposób na zapewnienie 20 lub 25 goli w przyszłym sezonie. Nie wydaje mi się jednak, aby takie rozwiązanie było w ogóle możliwe – dodał.

Robert Lewandowski od kilku tygodni jest łączony z transferem do Barcelony. Reprezentant Polski wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie chce kontynuować kariery w Bayernie Monachium, a jedynym klubem, o którym myśli w kontekście swojej przyszłości jest Duma Katalonii. To tylko potwierdza, że transfer Polaka na Old Trafford jest niemożliwy. Napastnik Bayernu z pewnością nie zrezygnowałby też z możliwości gry w Lidze Mistrzów.

