Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Riccardo Orsolini wzbudził zainteresowanie Milanu

Kilkanaście godzin temu AC Milan dokonał pierwszego zimowego wzmocnienia składu. Do mediolańskiego giganta na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City przeprowadził się bowiem Kyle Walker. Wszystko wskazuje na to, że na tym nie skończą się zakupy w wykonaniu włodarzy klubu z San Siro. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to AC Milan pracuje nad transferem Riccardo Orsoliniego z Bolonii. Najświeższe wieści w tej sprawie ujawnił Gianluca Di Marzio.

Zdaniem włoskiego dziennikarza Rossoneri złożyli już pierwszą ofertę za 28-letniego skrzydłowego. Propozycja przedstawiona przez Czerwono-Czarnych podobno opiewała na 18 milionów euro, a ponadto Bologna miałaby możliwość sprowadzenia Noaha Okafora, prawdopodobnie na podstawie transferu czasowego. To nie przekonało władz zespołu ze Stadio Renato Dall’Ara. Wkrótce AC Milan powinien złożyć kolejną ofertę za siedmiokrotnego reprezentanta Włoch.

Tym razem mediolański potentat ma zaproponować 20 milionów euro i oprócz wyżej wspomnianego Noaha Okafora dorzucić jeszcze opcję wypożyczenia Samuela Chukwueze. W najbliższych godzinach powinniśmy poznać odpowiedź Bolonii. W obecnym sezonie Riccardo Orsolini rozegrał 24 spotkania, zdobył 8 bramek oraz zanotował 4 asysty. Sergio Conceicao poprzez pozyskanie doświadczonego napastnika chciałby zwiększyć jakość w formacji ofensywnej swojej drużyny.