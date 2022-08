fot. PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva, wciąż ma nadzieję, że jeszcze tego lata zmieni barwy klubowe. Reprezentant Portugalii znajduje się na radarze FC Barcelony, a nowe wieści w sprawie piłkarza przekazało Mundo Deportivo.

Cały czas niejasna jest przyszłość Bernardo Silvy

Mundo Deportivo sugeruje, że wciąż możliwy jest transfer z udziałem zawodnika do FC Barcelony

Man City oczekuje 80 milionów euro za Portugalczyka

Co dalej z Bernardo Silvą?

Bernardo Silva, po tym, jak szeregi Man City wzmocnili Erling Haaland i Julian Alvarez może nie może czuć się pewny gry w szeregach mistrzów Premier League. Mimo że zwolennikiem talentu zawodnika jest Josep Guardiola.

Według wieści Mundo Deportivo osoby z bliskiego otoczenia twierdzą, że Bernardo Silvo mocno wierzy w to, że zmieni klub tego lata. Jednocześnie zawodnik obawia się, że może być powtórka z tego, co miało miejsce w minionym roku, gdy przedstawiciele zawodnika będą czekać na finalizację ewentualnego transferu do końca sesji transferowej.

Aktualnie negocjacje są na tym samym poziomie, jak to miało miejsce dwa miesiące temu. Wiąć nie pojawiał się oficjalna oferta w sprawie zmiany klubu przez Bernardo Silvę. Sam zainteresowany traci natomiast cierpliwość w sprawie.

Klub z Etihad Stadium jest gotowy sprzedać Bernardo Silvę, ale pod warunkiem, że pojawi się propozycja w wysokości 80 milionów euro. Agent zawodnika Jorge Mendes jest z kolei przekonany, że transakcja z udziałem Portugalczyka do Barcy jest możliwa, ale tylko wtedy, gdy Frenkie de Jong zostanie sprzedany.

