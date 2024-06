Reprezentant Polski zapowiada letni transfer. To nieuniknione

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski odejdzie z AS Romy?

Nicola Zalewski swego czasu był ważną postacią w wyjściowej jedenastce AS Romy. Postawił na niego Jose Mourinho, który najczęściej wystawiał reprezentanta Polski na lewym wahadle. Ten odpłacał się lepszymi bądź gorszymi występami, natomiast stać go było na pewną regularność. Problemy Zalewskiego zaczęły się po zwolnieniu Portugalczyka. Zastąpił go Daniele De Rossi, który zmienił formację, zrezygnował z wahadłowych, a 22-latka posadził na ławce rezerwowych.

Obecna sytuacja Zalewskiego w stolicy Włoch jest trudna. Media od pewnego czasu rozpisywały się na temat jego przyszłości, zakładając, że latem czeka go transfer do innego klubu. AS Roma poszukuje funduszy na wzmocnienia, a jednym ze sposobów jest właśnie sprzedaż reprezentanta Polski. Cieszy się on ponoć zainteresowaniem wśród słabszych ekip z Serie A.

Zalewski zakończył już swoją grę na mistrzostwach Europy, więc może w pełni skupić się na wyjaśnieniu najbliższej przyszłości. W rozmowie z “Corriere dello Sport” zapowiedział spotkanie z władzami klubu. Nie wykluczył konieczności przeprowadzenia transferu do innego zespołu.

– Będziemy rozmawiali o mojej przyszłości. Wszystko musi zostać wyjaśnione. Chcę usłyszeć, co działacze myślą na mój temat. Musimy ustalić, czy będę kontynuował karierę tutaj, czy konieczne będzie pójście własnymi ścieżkami – skwitował Zalewski.

