fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Ciekawe wieści obiegły ostatnio media na temat Marcina Bułki

Reprezentant Polski znalazł się na radarze Realu Madryt

Ciekawą opinią dotyczącą 24-latka podzielił się Arkadiusz Onyszko w rozmowie z TVP Sport

Arkadiusz Onyszko o Marcinie Bułce: Wie czego chce. Nie jest kapryśny

Marcin Bułka to dzisiaj czołowy bramkarz Ligue 1, który dzięki swoim udanym występ skupił na sobie uwagę największych europejskich klubów, na czele z Realem Madryt. Ostatnio między słupkami bramki Królewskich stali Kepa lub Andrij Łunin. Chociaż do zdrowia po kontuzji wraca już Thibauut Courtois, to i tak działacze Los Blancos chcą zadbać o alternatywę.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego niedawno przekazał, że właśnie Bułka jest rozważany przez władze Realu. Ostatnio na ten temat wypowiedział się dwukrotny reprezentant Polski. – Gdyby wszedłby do nowej szatni, pełnej autorytetów, szybko by się w niej odnalazł. Nie jestem zdziwiony, że chcą go najlepsi. Stać go na grę w Realu. To ułożony mężczyzna. Wie, czego chce. Nie jest kapryśny – mówił Arkadiusz Onyszko cytowany przez serwis internetowy TVP Sport.

– Ma za sobą wiele doświadczeń. Zwiedził wielkie kluby na czele z Chelsea i Paris Saint-Germain. Wie, jakie obyczaje panują w szatni, gdzie aż roi się od gwiazd. Bardzo dobrze czuje się w obecności topowych zawodników – dodał trener bramkarzy reprezentacji Polski do lat 17.

W tej kampanii Bułka wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach. 24-latek ma umowę do 2026 roku z OGC Nice. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 18 milionów euro.

