Reprezentant Polski na celowniku Interu. Chodzi o wypożyczenie

Nicola Zalewski może zostać wypożyczony z AS Romy do Interu Mediolan, o czym informuje Daniele Mari z "fcinter1908.it". Polak musiałby jednak najpierw przedłużyć umowę z AS Romą.

Nicola Zalewski na celowniku Interu

Nicola Zalewski i jego klubowa kariera to w ostatnim czasie niezła telenowela. Reprezentant Polski łączony jest z nowymi klubami i odejściem z AS Romy. Już w lecie wydawało się, że wahadłowy lub też lewy skrzydłowy jest właściwie o krok od transferu do Turcji, ale wówczas transfer ten się wysypał, choć przedstawiciele klubu znad Bosforu mieli być już we Włoszech.

W zimowym okienku transferowym wraca jednak temat odejścia Zalewskiego z klubu ze stolicy. Od jakiegoś już czasu mówi się o zainteresowani Olympique Marsylia, ale teraz przed Polakiem pojawia się możliwość pozostania we Włoszech. Według informacji przekazanych przez Daniele Mari z “fcinter1908.it”, Inter Mediolan jest zainteresowany wypożyczeniem Nicoli Zalewskiego. 22-latek miałby zastąpić Tajona Buchanana, ale najpierw musiałby przedłużyć swoją umowę z AS Romą, a ta wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

Zalewski w obecnym sezonie rozegrał w barwach zespołu z Wiecznego Miasta 16 spotkań, ale przełożyło się to tylko na niespełna 800 minut. W tym czasie reprezentant Polski zanotował dwie asysty. W sumie dla Romy ma 122 występy. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

