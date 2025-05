PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Valladolid - FC Barcelona

Barcelona szybko dała się zaskoczyć. Ter Stegen bez interwencji

Przed rewanżowym spotkaniem z Interem w półfinale Ligi Mistrzów Barcelona odwiedziła Estadio Jose Zorilla, gdzie czekał ją pojedynek z już zdegradowanym Real Valladolid. Gospodarze tego starcia do tej pory zdołali wywalczyć tylko 16 punktów. Jednak to ekipa Álvaro Rubio jako pierwsza zdobyła bramkę.

W 6. minucie Raul Moro dograł do Ivana Sancheza, chociaż zrobił to niecelowo – jego dośrodkowanie po prostu było zbyt głębokie. 32-latek opanował futbolówkę i ruszył w pole karne. Do napastnika Valladolid dopadli Ansu Fati i Ronald Araujo, więc postanowił on oddać szybki strzał.

𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗼𝗹𝗶𝗱 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝘂! 👀



Iván Sánchez wpisuje się na listę strzelców już w szóstej minucie meczu! 🔥 Jak odpowie FC Barcelona? #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/hF9O67GMxl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 3, 2025

Futbolówka odbiła się od nogi interweniującego Urugwajczyka i po rykoszecie wylądowała w siatce Dumy Katalonii. Marc-Andre ter Stegen nie interweniował – Niemiec został przelobowany. Czy powracający do gry kapitan Barcy mógł zachować się lepiej? Wydaje się, że 33-latek po prostu stał się ofiarą całkowitego przypadku.