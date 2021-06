Lech Poznań zakontraktował już Artura Sobiecha. Według Krzysztofa Stanowskiego do stolicy Wielkopolski może trafić także Damian Kądzior. Scenariusz ten nie jest jednak pewny.

Lech intensyfikuje działalność na rynku transferowym

Zawodnikiem poznańskiego klubu będzie Artur Sobiech

Do stolicy Wielkopolski może trafić także Damian Kądzior. Wbrew doniesieniom mediów, nie jest to jednak przesądzone.

Lech przeprowadza transferową ofensywę

Sezon 2020/2021 w wykonaniu Lecha był fatalny. Poznaniacy awansowali do fazy grupowej Ligi Europy, ale wraz z upływem czasu było coraz gorzej. Za wyniki poniżej oczekiwań i możliwości, posadę trenera 6 kwietnia stracił Dariusz Żuraw. Jego obowiązki przejął Maciej Skorża. Nie zdołał on jednak uzyskać kwalifikacji do europejskich pucharów. Kolejorz w Ekstraklasie zajął dopiero 11. miejsce.

Wiele drużyn w Polsce jest aktywnych na rynku transferowym. Tymczasem fani Lecha zostali wystawieni na próbę czasu. Włodarze poznańskiego klubu ogłosili jedynie, że zespół wzmocnią Radosław Murawski i Joel Pereira. Później w temacie transferów nastała cisza. Została ona przerwana w efektowny sposób.

Barwy Kolejorza od sezonu 2021/2022 reprezentować będzie Artur Sobiech, który wraca do Polski po blisko dwuletnim pobycie w Turcji. Z tego kraju do Lecha przybyć może także Damian Kądzior. Takie informacje za pośrednictwem Twittera przekazał dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Sobiech i Kądzior do Lecha, Hinokio do Zagłębia Lubin. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 29, 2021

Transfer Kądziora do poznańskiej drużyny nie jest jednak pewny. Reprezentant Polski w rozmowie z nami przyznał, że on i jego agenci prowadzą rozmowy z kilkoma klubami. W tej chwili nie może powiedzieć nic więcej.

