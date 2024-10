News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Reece James

Reece James chce zmienić otoczenie

Najlepszy prawy obrońca świata – tak bywa określany Reece James. Jednak reprezentant Anglii dosyć rzadko ma okazję, by udowodnić, że zasługuje na to miano. 24-latek regularnie jest nękany kontuzjami. W tym sezonie kapitan Chelsea jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku. Niektórzy zaczynają wątpić w to, że wychowanek The Blues jeszcze kiedykolwiek wróci do gry na najwyższym poziomie.

Niewykluczone, że James, próbując uratować swoją karierę, odejdzie z Chelsea. Anglikowi może pomóc całkowita zmiana otoczenia, a więc opuszczenie Premier League. Gdzie miałby przenieść się defensor? Zgodnie z doniesieniami portalu Football Transfers, jednokrotny zdobywca Ligi Mistrzów rozważa przeprowadzkę do Hiszpanii lub Portugalii.

Reece James, wspólnie ze swoim otoczeniem, bada możliwość transferu do dwóch klubów. Które ekipy wzbudziły zainteresowanie obrońcy? To FC Barcelona i Benfica. Obie drużyny bez wątpienia mogłyby rozważyć pozyskanie 16-krotnego reprezentanta Synów Albionu, ale wszystko zależy od faktycznego stanu zdrowia piłkarza i kwoty, za jaką Chelsea zdecyduje się go sprzedać.