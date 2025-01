Real rzuci wyzwanie Man City. Trwa walka o piłkarza z Uzbekistanu Źródło: Santi Aouna Wojciech Mazurek Real Madryt jest bardzo zainteresowany transferem młodego stopera RC Lens. Abdukodir Khusanov byłby dostępny w styczniu za kwotę rzędu 25 milionów euro - uważa Santi Aouna.

Every Second Media / Alamy, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Carlo Ancelotti