Bayern Monachium za Alphonso Daviesa prawdopodobnie będzie oczekiwał 60-70 milionów euro. Real Madryt aż tyle na pewno nie zapłaci i jest gotowy poczekać do 2025 roku, gdy wygaśnie umowa Kanadyjczyka z Bawarczykami - poinformował Fabrizio Romano.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies trafi do Madrytu na zasadzie wolnego transferu?

Alphonso Davies to jeden z głównych celów Realu Madryt na zbliżające się wielkimi krokami letnie okienko transferowe. Królewscy chcieliby pozyskać kanadyjskiego lewego obrońcę już teraz, ale niewykluczone, że zmienią swoje plany. Bayern Monachium za swojego zawodnika może bowiem oczekiwać aż 60-70 milionów euro, a taka kwota według włodarzy Los Blancos jest zbyt duża.

Umowa bocznego defensora z Bawarczykami wygasa już 30 czerwca 2025 roku, a to oznacza, że wychowanek Vancouver Whitecaps po zakończeniu sezonu 2024/2025 mógłby być do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Jak donosi Fabrizio Romano, jeśli Bayern Monachium nie obniży swoich oczekiwań, to Real Madryt jest gotowy poczekać rok na sprowadzenie Alphonso Daviesa.

Lider La Ligi wówczas zaoszczędziłby kilkadziesiąt milionów euro, a na Estadio Santiago Bernabeu prawdopodobnie pozostałby Ferland Mendy, który w ostatnich tygodniach imponuje wysoką dyspozycją. Florentino Perez do rywalizacji z Francuzem może ponownie ściągnąć, a właściwie odkupić Miguela Gutierreza z Girony, do którego karty zawodniczej wciąż posiada połowę praw. Wówczas z hiszpańskim klubem zapewne pożegnałby się zawodzący w Madrycie Fran Garcia.