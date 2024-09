Real Madryt ma plan awaryjny. Alternatywa za Alexandra-Arnolda

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Diogo Dalot opcją rezerwową dla Realu Madryt

Real Madryt odłożył w czasie plany dotyczące wzmocnienia pierwszego zespołu. Latem zarząd klubu zdecydował się przeprowadzić tylko dwa transfery. Ekipę mistrza Hiszpanii zasiliło dwóch napastników – Kylian Mbappe i Endrick. W przyszłym roku prezydent Królewskich ma zamiar zaszaleć na rynku transferowym. W planach Florentino Pereza znajduje się kilka gwiazd światowego formatu.

Nie jest tajemnicą, że Real Madryt szuka nowego lewego oraz prawego obrońcy. W przypadku pozycji, na której obecnie występuje Dani Carvajal największym faworytem do przeprowadzki na Półwysep Iberyjski jest gwiazdor Liverpoolu – Trent Alexander-Arnold. Obrońca reprezentacji Anglii ma ważny kontrakt z The Reds do czerwca 2025 roku. Z tego względu w styczniu Los Blancos będą mogli rozpocząć negocjacje kontraktowe z 25-letnim zawodnikiem.

Liverpool z wiadomych względów nie chce stracić jednego z kluczowych zawodników. Dlatego prawdopodobnie piłkarz otrzyma ofertę podpisania nowego kontraktu. Jak podaje portal givemesport.com Real Madryt przygotował się na taką ewentualność. Jeśli okaże się, że Trent Alexander-Arnold podpisze nową umowę z Liverpoolem, to Florentino Perez skupi swoją uwagę na innym graczu Premier League.

Opcją rezerwową w przypadku fiaska w pozyskaniu Anglika został Diogo Dalot. Portugalczyk obecnie występuje w Manchesterze United, gdzie ma ważny kontrakt aż do 2028 roku. W umowie 25-latka jest wpisana również klauzula automatycznego przedłużenia umowy. W związku z tym Real Madryt nie będzie miał łatwego zadania w pozyskaniu prawego obrońcy Czerwonych Diabłów.