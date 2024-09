Liverpool znalazł nową gwiazdę. To on ma zastąpić Salaha

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może odejść, Pulisić kandydatem na jego następcę

Liverpool jak dotąd nie przekazał nowych informacji ws. przyszłości Mohameda Salaha. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że gwiazda The Reds opuści klub po wygaśnięciu kontraktu. Obecne warunki umowy obowiązują tylko do końca sezonu 2024/2025.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W związku z ewentualną utratą jednego z liderów w zespole Arne Slota zarząd klubu postanowił rozpocząć poszukiwania następcy Salaha. Dyrektor sportowy Richard Hughes znalazł jednego kandydata w Serie A. Z informacji portalu calciomercato.com wynika, że na listę życzeń The Reds trafił Christian Pulisić. Amerykanin obecnie błyszczy w barwach Milanu, gdzie występuj od dwóch sezonów. Wcześniej grę skrzydłowego można było obserwować w Premier League. Na angielskich boiskach bronił barw Chelsea w latach 2019-2023.

Źródło, które podało informacje o zainteresowaniu Pulisiciem twierdzi, że Liverpool będzie musiał liczyć się z dużym wydatkiem. Mówi się, że The Reds mieliby zapłacić Milanowi dwukrotność sumy, którą Rossoneri wydali na zawodnika. Wychodzi więc na to, że transakcja z udziałem 26-latka może pochłonąć ok. 40 milionów euro. Mediolańczycy latem 2023 roku zapłacili za niego 20 mln euro.

Pulisić w tym sezonie imponuje formą na boiskach Serie A i Ligi Mistrzów. Łącznie uzbierał 6 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Jego kontrakt z Milanem obowiązuje do czerwca 2027 roku.