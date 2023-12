Real Madryt zarezerwował “dziewiątkę”. Oto wielki plan Królewskich

IMAGO / Niviere David Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt w tym sezonie nie dał numeru 9 żadnemu piłkarzowi

Wydawało się, że po odejściu Benzemy może go otrzymać Joselu

Okazuje się, że ta koszulka jest zarezerwowana dla Endricka

Real Madryt zarezerwował numer 9. Koszulka czeka na Endricka

Karim Benzema tego lata zamienił Real Madryt na saudyjskie Al-Ittihad. W ten sposób Królewscy po wielu latach stracili klasową “dziewiątkę”. Wydawało się, że numer może powędrować do Joselu, który w tym sezonie jest jedynym środkowym napastnikiem. Jednak władze nie zdecydowały się na taki ruch.

W serwisie El Chiringuito wyjaśniono, że aktualnie Real Madryt ma jasny plan na piłkarza z numerem 9. Los Blancos są przekonani, że powinien on trafić do Endricka, czyli młodego brazylijskiego piłkarza, który niedługo zasili szeregi Królewskich. W ten sposób klub daje również do zrozumienia, że nie szykuje wzmocnień na tę pozycję.

Endrick ma stworzyć wielki tercet z Viniciusem Juniorem i Rodrygo. Czy ten plan Florentino Pereza się powiedzie? Prawdopodobnie okaże się już w sezonie 2024/2025.

