PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Serge Gnabry nie jest zadowolony ze swojej roli w zespole Bayernu Monachium i nie doszedł jeszcze do porozumienia w sprawie podpisania nowego kontraktu. Niewykluczone, że sytuację będą chcieli wykorzystać przedstawiciele Realu Madryt, którzy mają interesować się reprezentantem Niemiec.

Serge Gnabry jest związany z Bayernem jeszcze tylko roczną umową

Sytuację kontraktową zawodnika obserwuje Real Madryt

Byłego kolegę z Bayernu w stolicy Hiszpanii widziałby David Alaba

Gnabry niezadowolony z roli

26-letni Gnabry jest związany z Bayernem umową do czerwca 2023 roku i obie strony na razie nie doszły do porozumienia w sprawie jej przedłużenia. Bawarski klub chciałby zatrzymać reprezentanta Niemiec w zespole na dłużej, ale może nie być to łatwe. Gnabry jest otwarty na dalszą grę w Monachium, ale nie ukrywa niezadowolenia z roli skrzydłowego, którą pełni w drużynie prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna. Zawodnik wolałby grać bardziej w środku i temat ten z pewnością pojawić się w trakcie rozmów na temat nowej umowy.

Real obserwuje sytuację

Tymczasem niemiecki Sport Bild informuje, że sytuację piłkarza obserwują przedstawiciele Realu Madryt, który być może podejmie próbę skuszenia go do przenosin na Santiago Bernabeu. Wielkim zwolennikiem przenosin Gnabry’ego do stolicy Hiszpanii jest podobno David Alaba, który taki sam kierunek obrał latem ubiegłego roku. Były kolega z zespołu Gnabry’ego ma “prowadzić kampanię” na rzecz jego transferu.

Niemiecki dziennik dodaje, że przedstawiciele Realu są w “luźnym kontakcie” z reprezentantami Gnabry’ego. Na razie nie doszło jednak do żadnych konkretnych rozmów w sprawie transferu.

Gnabry w zespole Bayernu występuje od sezonu 2018/19. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 162 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 60 bramek i dokładając do tego 39 asyst.

