Chelsea ustaliła sobie priorytet w kontekście wzmocnienia środka obrony. Jest nim Eder Militao z Realu Madryt. Choć Brazylijczyk świetnie czuje się w swoim zespole, Florentino Perez zamierza niebawem przedstawić mu propozycję nowej umowy, by zabezpieczyć się przed zakusami The Blues.

Latem Chelsea najprawdopodobniej opuszczą Antonio Ruediger oraz Andreas Christensen

The Blues uznają Edera Militao za priorytetowy cel na tę pozycję

Brazylijczyk nie zamierza opuszczać Królewskich, ale klub zamierza poprawić warunki finansowe kontraktu stopera, by nie kusić losu

Real doceni Militao nową umową?

Ostatni rok okazał się przełomowy dla Edera Militao. Brazylijczyk na początku swej przygody w Realu Madryt popełniał furę błędów, a dla Zinedine’a Zidane’a był głównie rezerwowym. Kontuzje Sergio Ramosa i Raphaela Varane’a zmusiły jednak trenera, by wprowadzić go do wyjściowego składu. Były gracz Porto okrzepł i wyrósł na prawdziwego lidera linii defensywnej. Obecnie, poza krótkimi okresami gorszej formy, wygląda jeszcze lepiej, partnerując Davidowi Alabie.

Nic dziwnego, że chce go u siebie Chelsea. The Blues latem najprawdopodobniej pożegnają się z Ruedigerem i Christensenem. Militao to stoper, który wygrał najwięcej pojedynków (189) w czołowych ligach Europy w tym sezonie. Wyróżnia się też w klasyfikacji, odbiorów (189) czy wygranych pojedynków powietrznych (84). Londyńczycy są w stanie ozłocić 24-latka.

Ten czuje się dobrze w Madrycie, ale Florentino Perez nie zamierza ryzykować. Gdy Militao trafił do Los Blancos w 2019 roku otrzymał pensję w wysokości 3,5 milionów rocznie netto. To była hojna propozycja w momencie zatrudnienia, ale obecnie obie strony są świadome, że umowa wymaga aneksu. Królewscy zamierzają przedstawić Brazylijczykowi poprawiony kontrakt zawierający odpowiednią podwyżkę. Pierwsze, nieoficjalne rozmowy zostały już przeprowadzone.

Militao wystąpił w tym sezonie w 35 meczach. Zanotował w nich dwa gole i dwie asysty.

