Real Madryt wykupił Joselu. Co dalej z Hiszpanem?

Real Madryt zdecydował się na wykup Joselu z Espanyolu. Snajper nie zostanie na Santiago Bernabeu, bowiem teraz czeka go transfer do katarskiego Al-Gharafa.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joselu

Joselu nie zostanie w Realu

Real Madryt przed startem sezonu 2023/2024 wypożyczył Joselu, który miał być opcją tymczasową po odejściu Karima Benzemy. Hiszpan głównie pełnił rolę rezerwowego, a ze swoich zadań wywiązywał się znakomicie. Wykorzystywał niemal każdą swoją okazję, zapisując się w historii klubu w meczu z Bayernem Monachium, kiedy to jego dwie bramki w końcówce dały awans Królewskim do finału Ligi Mistrzów. Wydawało się, że Carlo Ancelotti będzie chciał zatrzymać go w drużynie, lecz po transferach Kyliana Mbappe i Endricka zwyczajnie zabraknie dla niego miejsca.

34-latek nie zostanie natomiast w Espanyolu. W czwartek oficjalnie potwierdzono, że Real Madryt skorzystał z opcji wykupu za 1,5 miliona euro. Za taką samą kwotę Joselu trafi teraz do katarskiego Al-Gharafa, gdzie otrzyma gigantyczną podwyżkę. Podpisze dwuletni kontrakt, na mocy którego zarobi około 8,5 mln euro za sezon gry. W Hiszpanii nie mógł oczywiście liczyć na takie pieniądze.

✍️ OFICIAL | El Real Madrid executa la clàusula per Joselu — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2024

Królewscy poszli tym samym na rękę Joselu, który nie mógłby w tak łatwy sposób opuścić Espanyolu. Klauzula wykupu w jego umowie była znacznie wyższa od kwoty, z której w ramach opcji po wypożyczeniu skorzystał Real. Po zakończeniu udziału na Euro 2024 Hiszpan przeniesie się do Kataru.

