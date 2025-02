Sensacyjne wieści. W tej sprawie Real i Vinicius nawet nie rozmawiają

Real Madryt chciałby aby Vinicius Junior pozostał w klubie na kolejny sezon, ale sam piłkarz ma wątpliwości co do przydłużenia swojego kontraktu. Jak donosi "El Chiringuito TV", Real i Vinicius nawet nie rozmawiają w tej sprawie.

Real nie negocjuje przedłużenia umowy z Viniciusem

Real Madryt w ostatnim czasie łączony jest z kilkoma sensacyjnymi ruchami. W głównej mierze mówi się o możliwych odejściach. Z jednej strony nie do końca zadowolony ze swojej pozycji w zespole Carlo Ancelottiego jest Rodrygo, który nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych ekip, a z drugiej trwają medialne spekulacje na temat przyszłości Viniciusa Juniora.

Kontrakt brazylijskiej gwiazdy Królewskich wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale mówi się, że skrzydłowy może nie doczekać do końca. I choć Florentino Perez chciałby zatrzymać gwiazdora na dłużej, to nie chce zapłacić mu tyle, ile ten oczekuje. Mówi się bowiem, że Vini za pięć lat gry w Arabii może zarobić nawet miliard euro. Co więcej, według informacji przekazanych przez Josepa Pedrerola z “El Chiringuito TV”, Real i Vinicius nawet nie rozmawiają w tej sprawie. Nie ma bowiem negocjacji na temat przedłużenia kontraktu po 2027 roku.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał dla Realu Madryt 30 spotkań i zdobył 16 goli oraz zanotował 12 asyst. W sumie dla Los Blancos ma prawie 300 spotkań i 101 goli. Serwis “Transfermarkt” wycenia aktualnie 24-latka z Brazylii na 200 milionów euro.

