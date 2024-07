Real Madryt ustalił cenę za Łunina. Zaskoczenie?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Łunin opuści Real? Znamy cenę za bramkarza

Jeden z bohaterów poprzedniego sezonu może zmienić klubowe barwy. Andrij Łunin liczy na regularną grę, a tego nie jest w stanie zapewnić mu Real Madryt. Numerem jeden w bramce Królewskich jest Thibaut Courtois. Dlatego reprezentant Ukrainy rozważa zakończenie swojej przygody na Estadio Santiago Bernabeu. – Oczywiście, że chcę zostać. Ale jedyne, co mogę powiedzieć, to że wszystko układa się dobrze i teraz wszystko jest w rękach klubu. To wszystko, co mogę powiedzieć o mojej przyszłości – powiedział bramkarz w rozmowie z dziennikiem “Marca”.

Zainteresowanie jego usługami wyraża kilka drużyn z europejskiej czołówki. Najwięcej mówiło się o Chelsea, jednak The Blues mają poszukiwać innego typu golkipera. W gronie potencjalnych pracodawców 25-latka wymienia się także Liverpool i Arsenal. Jeżeli uczestnik Euro 2024 odejdzie z Madrytu, jego następcą ma zostać Kepa Arrizabalaga.

Najważniejszą kwestię ws. transferu Łunina zdradził José Félix Díaz. Ile Real życzy sobie za swojego drugiego bramkarza? Madrytczycy wycenili go na zaledwie 30 milionów euro. Taka kwota nie będzie stanowiła najmniejszej przeszkody dla większości ekip z Premier League.

Zobacz także: Kiedy Ancelotti opuści Real i przejdzie na emeryturę? Włoch “zdradził” datę