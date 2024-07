Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti i Real – kiedy zakończy się ta przygoda?

Carlo Ancelotti w lecie 2021 roku rozpoczął swój drugi rozdział przygody na Estadio Santiago Bernabeu. Pod jego wodzą Real Madryt dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a także sięgnął po dwa mistrzostwa Hiszpanii i jeden puchar kraju. Włoch jest uwielbiany przez kibiców Królewskich, którzy właściwie nie wyobrażają sobie tego, by 65-latek przeszedł na emeryturę.

Czy Ancelotti rozważa zakończenie kariery? Na razie doświadczony szkoleniowiec stara się nie myśleć o tej kwestii. – Emerytura? Nie wiem, kiedy przestanę pracować. Kiedy Real Madryt będzie mną zmęczony, to wtedy pomyślę, co dalej robić – powiedział trener Los Blancos, cytowany przez Madrid Zone. Były opiekun Milanu czy Bayernu odpowiedział także na pytanie o możliwość objęcia reprezentacji. Niedawno łączono go z kadrą Brazylii. – Wolę piłkę nożną klubową, ponieważ lubię codziennie pracować.

Obecny kontrakt Ancelottiego obowiązuje jeszcze przez dwa sezony. Wydaje się, że o rozstaniu z Realem samodzielnie zadecyduje sam szkoleniowiec, który doskonale czuje się w Madrycie. Teraz jego zadaniem będzie wkomponowanie Kyliana Mbappe w skład Królewskich. – Gdzieś go umieścimy. Znajdę mu miejsce – z uśmiechem stwierdził Włoch.