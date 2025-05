Real zagra z Barceloną. Ancelotti doczeka się powrotu gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rodrygo będzie mógł zagrać w meczu Barcelona – Real

Real Madryt na cztery kolejki przed końcem sezonu wciąż ma szanse, aby obronić tytuł. Strata do FC Barcelony wynosi cztery punkty, a niebawem oba zespoły zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu. Wynik niedzielnego meczu może rozstrzygnąć sprawę mistrzostwa, ale równie dobrze może sprawić, że strata Królewskich zmaleje do jednego punktu.

Carlo Ancelotti przed ostatnim w tym sezonie El Clasico otrzymał dobre wieści ws. jednej z gwiazd zespołu. Chodzi o Rodrygo, który opuścił ostatnie spotkanie w lidze z Celtą Vigo. Brazylijczyk ze względu na złe samopoczucie nie znalazł się w kadrze meczowej.

Jak informuje Fabrizio Romano nieobecność skrzydłowego nie będzie długa. Rodrygo ma wrócić do treningów w tym tygodniu, a co za tym idzie, będzie do dyspozycji trenera na starcie z Dumą Katalonii. Niewykluczone, że pojawi się nawet w wyjściowej jedenastce.

Rodrygo w bieżących rozgrywkach wystąpił w 50 meczach, w których zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst. Ostatnio pojawiają się jednak informacje, że 24-letni piłkarz znalazł się na liście zawodników, którzy latem mogą opuścić Real Madryt. Brazylijczyk ma czuć się niedoceniany, przez co rozważa transfer do innego klubu. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Liverpool.

Reprezentant Brazylii trafił do Realu latem 2019 roku z Santosu za ok. 45 milionów euro. Jego umowa z Los Blancos obowiązuje do połowy 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 100 mln euro.