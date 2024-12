Napoli pozyska obrońcę Arsenalu? Nie tylko Kiwior na radarze

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Ayden Heaven może trafić do SSC Napoli z Arsenalu

SSC Napoli ma zamiar w trakcie najbliższej letniej sesji transferowej wzmocnić się w defensywie. W kontekście gry w ekipie z Serie A wymieniany był między innymi Jakub Kiwior z Arsenalu. Okazuje się jednak, że nie tylko reprezentant Polski jest na celowniku włoskiej ekipy, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Napoli zwróciło również uwagę na młodego gracza Kanonierów. Na liście życzeń klubu z Serie A znalazł się Ayden Heaven. 18-latek ma umowę ważną z przedstawicielem Premier League do końca trwającego sezonu. Tym samym już w styczniu piłkarz może się związać z potencjalnym nowym pracodawcą. Zwolennikiem talentu gracza jest Giovanni Manna, będący dyrektorem sportowym Napoli. Uważa piłkarza za idealnego kandydata do wzmocnienia obrony zespołu Antonio Cinte. Fakt, że Heaven może być do pozyskania za darmo sprawia, że opcja staje się jeszcze atrakcyjniejsza.

Heaven to wychowanek Edmonton United, skąd trafił do West Hamu United. Tymczasem od 2019 roku zawodnik jest związany z Arsenalem. Jak na razie w pierwszym zespole ekipy z Emirates Stadium wystąpił w jednym spotkaniu.

W tym sezonie Heaven rozegrał łącznie 15 spotkań, ale głównie w Premier League 2. W tych rozgrywkach zaliczył łącznie osiem meczów. Ponadto na koncie piłkarza znalazł się jeden występ w Carabao Cup.

