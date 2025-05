Real Madryt ściągnie obrońcę? To prośba Xabiego Alonso

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Piero Hincapie na radarze Realu

Piero Hincapie to lider defensywy Bayeru Leverkusen prowadzonego przez Xabiego Alonso. Prawdopodobnie Hiszpan obejmie posadę trenera Realu Madryt. Królewscy już planują transfery na letnie okienko. Jednym z kandydatów do wzmocnienia obrony jest wspomniany ekwadorski stoper Bayeru. Szkoleniowiec niemieckiego klubu byłby zachwycony możliwością sprowadzenia go, jeśli faktycznie przejmie Los Blancos. Innym zawodnikiem, który także znajduje się na liście życzeń Alonso, jest inny środkowy obrońca, Jonathan Tah.

23-latek wyróżnia się inteligencją taktyczną i dobrą grą piłką. Może występować zarówno jako środkowy obrońca, jak i lewy obrońca. Dla Realu byłoby to spore wzmocnienie. Przez cały sezon zawodnicy występujący na tych pozycjach zmagali się z problemami zdrowotnymi.

Ferland Mendy w ostatnim czasie znów doznał kontuzji i nie zagra już w tym sezonie. Fran Garcia nie przekonuje swoją dyspozycją, a David Alaba wciąż nie może odzyskać formy z powodu problemów zdrowotnych.

Występy Hincapie w Bundeslidze i europejskich pucharach przyciągnęły uwagę nie tylko Realu Madryt, ale i innych wielkich klubów. W bieżącym sezonie defensor wystąpił w 42 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

