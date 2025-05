Jonathan Tah ma przed sobą kluczową decyzję. Do wyścigu o gwiazdę Bayeru Leverkusen włączył się Real Madryt. Xabi Alonso może zabrać swojego podopiecznego ze sobą.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah (z prawej)

Tah podąży do Madrytu za Alonso?

Xabi Alonso najprawdopodobniej obejmie po sezonie stery w Realu Madryt. Mizerne wyniki przesądziły o rozstaniu z Carlo Ancelottim, do którego dojdzie już lada moment. Włoski szkoleniowiec nie wypełni kontraktu i zostanie zastąpiony przez Hiszpana, którym Królewscy interesowali się od bardzo dawna. Jego świetna praca w Bayerze Leverkusen została doceniona przez europejskich gigantów, gdyż to nie tylko Real chciał zatrudnić go u siebie. Dla Alonso wizja prowadzenia ekipy z Santiago Bernabeu jest szczególnie kusząca.

Podczas letniego okienka Real zamierza porządnie się wzmocnić, tak aby wrócić do walki o najwyższe cele. Do klubu powinien trafić przynajmniej jeden nowy defensor – nowym graczem na liście życzeń został Jonathan Tah. Wszystko za sprawą Alonso, który obecnie z nim współpracuje i dalej chciałby go mieć pod swoimi skrzydłami. Niemiecki defensor latem na pewno opuści Bayer Leverkusen, gdyż nie przystał na propozycję przedłużenia wygasającej umowy.

Nie brakuje klubów, które zabiegają o Taha, zatem rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Defensor w dalszym ciągu jest dogadany z Barceloną, lecz ta nie podjęła ostatecznej decyzji. Obawia się, że nie będzie w stanie go zarejestrować, dlatego wpierw planuje sprzedać jednego ze swoich piłkarzy. Nad transferem gracza Bayeru Leverkusen myślą także Bayern Monachium czy Manchester United. Dla Realu byłby on z kolei bardzo dobrym następcą Davida Alaby.