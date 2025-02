Real Madryt rozstanie się z zawodnikiem. Decyzja już zapadła

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Jesus Vallejo opuści latem Królewskich

Real Madryt wypożyczył Jesusa Vallejo do Granady w ubiegłym sezonie, ale nie wykorzystał szansy na regularną grę w La Lidze. Hiszpański obrońca dołączył do Los Blancos w 2015 roku, kiedy to został wykupiony z Realu Saragossa za pięć milionów euro. Jednak w ostatnich latach jego rola w drużynie znacznie zmalała, a decyzja Carlo Ancelottiego o jego odsunięciu z pierwszego składu sprawia, że Vallejo nie jest brany pod uwagę przy układaniu kadry na kolejną kampanię.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami “Fichajes”, 28-letni stoper ma być pierwszym zawodnikiem, który opuści Santiago Bernabeu podczas letniego okna transferowego. Real planuje przebudowę swojej obrony i sprowadzenie nowych zawodników.

Mimo trudnej sytuacji Królewskich w linii defensywnej w tym sezonie, głównie związanej z kontuzjami Antonio Rudigera i Davida Alaby, Vallejo nie znajdował miejsca w kadrze meczowej, co tylko potwierdza jego marginalną rolę w drużynie.

Wkład Vallejo w bieżącym sezonie ogranicza się do kilku minut gry, a jedynym wyróżniającym się momentem był krótki występ w meczu przeciwko Deportivo Alaves. Hiszpan może poszukiwać już nowego klubu, w którym zapewni sobie regularne występy i odbuduje swoją karierę. Jego kontrakt w Madrycie wygasa z wraz z końcem czerwca tego roku.